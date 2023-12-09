Машков сообщил о собрании группы избирателей по выдвижению Путина

Инициативная группа соберётся 16 декабря.фото: t.me/er_molnia--> В штаб-квартире Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты на выборы 2024 года.
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