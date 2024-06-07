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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Броуки» и СКА отыгрывают программу 8-го тура Winline Медиалиги

7 июня, пятница «БроукБойз» – СКА, начало в 18:00 Матч пройдет в Москве, на стадионе «Москвич» Примечание: время начала матча – московское.

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