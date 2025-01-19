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Спокойствие, только спокойствие: Личный способ доктора Мясникова - как бороться с волнением

Спокойствие, только спокойствие: Личный способ доктора Мясникова - как бороться с волнением

Каждый из нас испытывает хотя бы иногда чувство волнения или тревоги. Иногда это бывает неудобно. Как бороться? У доктора Мясникова есть свой личный метод.

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