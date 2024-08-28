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«Россия 1» сообщила, что Дуров «передал» ключи шифрования от Telegram. Дуров специально полетел в Париж сдаться

«Россия 1» сообщила, что Дуров «передал» ключи шифрования от Telegram. Дуров специально полетел в Париж сдаться

Павел Дуров, основатель Telegram и человек, который, казалось бы, сумел обойти весь мир с его шпионами и спецслужбами, вдруг решает добровольно отправиться в Париж.

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Комментарии
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Семен Демин
Зачем его выпустили из России?  Опять спецслужбы лоханулась?  Все играете в демократию. Доиграетесь!!
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4 час.
Людмила Лиханова
Чушь. Явный вброс. Если бы сдал то уже бы обедал в роскошном ресторане. Кстати, на ТВ сказали несколько туманнее. Он достаточно умен чтобы понять, что после того как отдаст у него отожмут всё. А его адвокаты могут просто найти массу людей которые , допустим, пострадали в автомобильных авариях и предложить им подать в суд на концерн , производящий автомобили, или людей которые пострадали еще от чего-нибудь и они тоже подадут в суд на производителя или...А почему нет? Суды этих людей оплатит кто-то из команды Дурова. Так что не все так просто. Поживем - увидим.
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49 мин.
Людмила Лиханова
Как знать... Если бы сдал то уже бы обедал в роскошном ресторане. Кстати, на ТВ сказали несколько туманнее. Он достаточно умен чтобы понять, что после того как отдаст у него отожмут всё. А его адвокаты могут просто найти массу людей которые , допустим, пострадали в автомобильных авариях и предложить им подать в суд на концерн , производящий автомобили, или людей которые пострадали еще от чего-нибудь и они тоже подадут в суд на производителя или...А почему нет? Суды этих людей оплатит кто-то из команды Дурова. Так что не все так просто. Поживем - увидим.
Ответить
47 мин.

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