«Россия 1» сообщила, что Дуров «передал» ключи шифрования от Telegram. Дуров специально полетел в Париж сдаться

Семен Демин Зачем его выпустили из России? Опять спецслужбы лоханулась? Все играете в демократию. Доиграетесь!!

Людмила Лиханова Чушь. Явный вброс. Если бы сдал то уже бы обедал в роскошном ресторане. Кстати, на ТВ сказали несколько туманнее. Он достаточно умен чтобы понять, что после того как отдаст у него отожмут всё. А его адвокаты могут просто найти массу людей которые , допустим, пострадали в автомобильных авариях и предложить им подать в суд на концерн , производящий автомобили, или людей которые пострадали еще от чего-нибудь и они тоже подадут в суд на производителя или...А почему нет? Суды этих людей оплатит кто-то из команды Дурова. Так что не все так просто. Поживем - увидим.