ЛДПР предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных лиц

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов совместно с группой депутатов от ЛДПР внес на рассмотрение Нижней Палаты законопроект, ужесточающий наказание за хулиганство в отношении беременных женщин, малолетних и других беззащитных лиц.