ЛДПР предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных лиц

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов совместно с группой депутатов от ЛДПР внес на рассмотрение Нижней Палаты законопроект, ужесточающий наказание за хулиганство в отношении беременных женщин, малолетних и других беззащитных лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии