Ушла из жизни заслуженный врач РСФСР Элеонора Павловна Рябцева Почётный гражданин Сочи, возглавлявшая с 1975 по 2005 годы Городскую больницу №4.
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Ушла из жизни заслуженный врач РСФСР Элеонора Павловна Рябцева Почётный гражданин Сочи, возглавлявшая с 1975 по 2005 годы Городскую больницу №4.