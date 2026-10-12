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Этот остров заразили сибирской язвой: как британцы превратили часть Шотландии в смертельную зону

Этот остров заразили сибирской язвой: как британцы превратили часть Шотландии в смертельную зону

Британские военные превратили остров Груинард в тайную лабораторию под открытым небом, где испытывали сибирскую язву как биологическое оружие.

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