Замглавы МО Томчик: Варшава будет сбивать ракеты, летящие в сторону Польши

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, заявил, что если бы ракеты летели в сторону республики, то были бы сбиты.
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