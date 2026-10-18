Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни в воскресенье, 18 октября 2026 года, также выразил признательность Оману и Катару за их посреднические усилия в урегулировании разногласий между Вашингтоном и Тегераном.
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