Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни в воскресенье, 18 октября 2026 года, также выразил признательность Оману и Катару за их посреднические усилия в урегулировании разногласий между Вашингтоном и Тегераном.