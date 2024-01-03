Юные пограничники из Армении пожелали бойцам ВС РФ помнить, что их ждут дома

Дети из отряда юных друзей пограничников при пограничном управлении ФСБ России в Республике Армения записали видеообращение для российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, и поздравили их с Новым годом.
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