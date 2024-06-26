Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза

В федеральный бюджет РФ в период с января по май 2024 года поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых, то есть тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год, это больше в 1,5 раза, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.