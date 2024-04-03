В целях безопасности детский лагерь «Орленок» под Туапсе закупает антидроновые ружья

В целях безопасности детский лагерь «Орленок» под Туапсе закупает антидроновые ружьяВсероссийский детский центр «Орленок» под Туапсе закупит два прибора для подавления БПЛА стоимостью 1,6 миллионов рублей каждый.
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