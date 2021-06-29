«Рожи корчит»: Захарова сравнила госсекретаря США Энтони Блинкена с «крошкой Енотом»

Захарова сравнила госсекретаря США Энтони Блинкена с "крошкой Енотом" Анна СафоноваОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила госсекретаря США Энтони Блинкена с «крошкой Енотом» из детской сказки, комментируя его слова в адрес Москвы.