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«Рожи корчит»: Захарова сравнила госсекретаря США Энтони Блинкена с «крошкой Енотом»

«Рожи корчит»: Захарова сравнила госсекретаря США Энтони Блинкена с «крошкой Енотом»

Захарова сравнила госсекретаря США Энтони Блинкена с "крошкой Енотом" Анна СафоноваОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила госсекретаря США Энтони Блинкена с «крошкой Енотом» из детской сказки, комментируя его слова в адрес Москвы.

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