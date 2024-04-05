Узбекские братушки

Алекс Сэм Их в данный момент миллион на территории РФ так вот этот миллион тем или иным способом доставить на границу с Узбекистаном и пинком под ж*** всех на родину.

Serik Bekov Единственный адекватный комент. Вам специально такой вброс сделают-вы без оглядки начинаете хаять. Там прочитают ваши коменты и начинают свое изливать. Так и сеют вражду между народами. А кто в итоге выиграет?