Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Узбекские братушки

Узбекские братушки

Рыбарь и Джокер ДНР разбирают всплывшие документы по Узбекистану, которые говорят об интенсивном сотрудничестве Узбекистана со странами НАТО.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Их в данный момент миллион на территории РФ так вот этот миллион тем или иным способом доставить на границу с Узбекистаном и пинком под ж*** всех на родину.
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6 час.
Serik Bekov
Единственный адекватный комент. Вам специально такой вброс сделают-вы без оглядки начинаете хаять. Там прочитают ваши коменты и начинают свое изливать. Так и сеют вражду между народами. А кто в итоге выиграет?
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46 мин.
Serik Bekov
Так тех же северных корейцев привезти на работы, а потом появится статья про то, как они кого-то избили, ограбили или изнасиловали. Без всякого подтверждения и тут же ор начнется. Мол их нищих, отсталых по доброте душевной пригласили, а они сволочи такие неблагодарные и тому подобное.
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39 мин.

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