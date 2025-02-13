Почти 800 крымчанок бесплатно пройдут процедуру ЭКО

В рамках нацпроекта «Семья», направлен на поддержку материнства и детства, на создание условий для полноценного развития детей и заботу о пожилых людях, крымчанок предоставляется медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.
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