Почти 800 крымчанок бесплатно пройдут процедуру ЭКО

В рамках нацпроекта «Семья», направлен на поддержку материнства и детства, на создание условий для полноценного развития детей и заботу о пожилых людях, крымчанок предоставляется медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.