Дмитрий Песков о легитимности Зеленского для подписания соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Владимира Зеленского не входит в требования Москвы к Украине, однако его легитимность ставится под сомнение, что может повлиять на подписание и долгосрочность документов.
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