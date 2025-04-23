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Дмитрий Песков о легитимности Зеленского для подписания соглашений

Дмитрий Песков о легитимности Зеленского для подписания соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Владимира Зеленского не входит в требования Москвы к Украине, однако его легитимность ставится под сомнение, что может повлиять на подписание и долгосрочность документов.

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