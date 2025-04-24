Суд арестовал активы российского издателя «Мира танков» и «Мира кораблей» — «Леста Игры» выступила с официальным заявлением

Петербургская студия «Леста Игры», отвечающая за разработку и оперирование сетевого морского боевика «Мир кораблей», мультиплеерных танковых экшенов «Мир танков» и Tanks Blitz, попала в немилость к Генеральной прокуратуре РФ.
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