Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину РФ: что известно

ТАСС/Александр Казаков Главная новость этого дня пришла из Кремля и касается судьбоносного решения. Сегодня президент страны Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину Российской Федерации.
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