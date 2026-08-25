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"Помню, как знакомила тебя с Натальей Водяновой". Яна Рудковская высказалась о творчестве Алеси Кафельниковой

"Помню, как знакомила тебя с Натальей Водяновой". Яна Рудковская высказалась о творчестве Алеси Кафельниковой

Яна Рудковская похвалила Алесю Кафельникову за её "творческую работу" над клипом Show Me и поделилась воспоминаниями из детства модели.

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