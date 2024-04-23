Улыбайся :)

В апреле 1969 года на вопрос американского журналиста "Нью-Йорк Таймс" Олдена Уайтмена, какое место Набоков отводит сам себе среди писателей (ныне здравствующих) и писателей недавнего прошлого, Владимир Владимирович пророчески заметил:- Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, - нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки, именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос.