Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Улыбайся :)

Улыбайся :)

В апреле 1969 года на вопрос американского журналиста "Нью-Йорк Таймс" Олдена Уайтмена, какое место Набоков отводит сам себе среди писателей (ныне здравствующих) и писателей недавнего прошлого, Владимир Владимирович пророчески заметил:- Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, - нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки, именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос.

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