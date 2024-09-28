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Муж Блиновской участвует в следственных действиях по делу Пашаева

Муж Блиновской участвует в следственных действиях по делу Пашаева

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Муж блогера Елены Блиновской Алексей принимает участие в следственных действиях в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева,  арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Муж пашаев и блиновская аферисты котрые должны сидеть а не гулять на воле.
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