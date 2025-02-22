Дом, баня и сарай сгорели в пятницу 21 февраля в Ивановской области

В Ивановской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения два раза выезжали на тушение пожаровВ Ивановской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения два раза выезжали на тушение пожаров, сообщили сегодня, 22 февраля, в пресс-службе регионального ГУ МЧС.