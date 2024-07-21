В Зарайске на фестивале «Достоевский» представили спектакль-концерт «Бедные люди»

В Зарайске в рамках фестиваля «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» состоялась гала-премьера спектакля-концерта «Бедные люди», поставленного Муратом Абулкатиновым, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
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