Задержанные в Крыму россияне признались в работе на Киев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Двое россиян, задержанные в Крыму за госизмену, признались в работе на украинские спецслужбы, следует из видео, распространенного ФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым