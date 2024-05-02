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Шойгу направил телеграммы участникам СВО

Шойгу направил телеграммы участникам СВО

Министр обороны Шойгу направил телеграммы участвующим в СВО соединениям Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

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