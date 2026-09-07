Рынок акций РФ: сдержанное снижение на фоне неопределённости

В понедельник торги на Мосбирже стартовали с умеренного снижения: индекс МБ к началу сессии просел на 0,6%, однако к 13:15 динамика заметно сгладилась — показатель приблизился к отметке 2250 пунктов, а темп падения замедлился до 0,1%.
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