Рынок акций РФ: сдержанное снижение на фоне неопределённости

В понедельник торги на Мосбирже стартовали с умеренного снижения: индекс МБ к началу сессии просел на 0,6%, однако к 13:15 динамика заметно сгладилась — показатель приблизился к отметке 2250 пунктов, а темп падения замедлился до 0,1%.