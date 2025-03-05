Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Азиаты по дружбе поделились,эстафетной палочкой,-там ещё выявят подарочек.Роспотребнадзор р...
  • tsan tsan
    Подумаешь какие-то Словакия с Венгрией с их мизерными бюджетами. То ли дело прибалтийские экономические гиганты, они ...Науседа заявил, ч...
  • Степан Капуста
    А что мешает ограничить поставки Абхазии электричества подушевой нормой потребления в России? Известно, что абхазы по...RT сообщило, что ...

Выплаты по больничному листу выросли до 5,7 тысячи рублей в день

Доцент базовой кафедры финансового контроля РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко сообщила агентству «Прайм» о том, что в 2025 году размер пособия по больничному листу увеличится до 5700 рублей в день, что на 1700 рублей больше, чем в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх