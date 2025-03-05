Выплаты по больничному листу выросли до 5,7 тысячи рублей в день

Доцент базовой кафедры финансового контроля РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко сообщила агентству «Прайм» о том, что в 2025 году размер пособия по больничному листу увеличится до 5700 рублей в день, что на 1700 рублей больше, чем в 2024 году.
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