Выплаты по больничному листу выросли до 5,7 тысячи рублей в день

Доцент базовой кафедры финансового контроля РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко сообщила агентству «Прайм» о том, что в 2025 году размер пособия по больничному листу увеличится до 5700 рублей в день, что на 1700 рублей больше, чем в 2024 году.