Вице-президент фонда «Сколково» дал большое интервью «Бизнес Журналу»

Что сегодня самое главное для тех, кто разрабатывает и внедряет технологии? Насколько эта отрасль интересна государству, и кто еще готов вкладываться в российский высокотех? Большое интервью в рублике «Персона номера» с вице-президентом по инновациям Фонда «Сколково» Кириллом Каемом читайте на страницах нового номера «Федерального Бизнес Журнала».