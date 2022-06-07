Российские военные на Украине активно используют КРУС «Стрелец-М», позволяющий наводить авиацию на выявленные цели

Подразделения российской армии, участвующие в специальной военной операции на Украине, активно используют комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", позволяющий в режиме реального времени с большой точностью наводить оперативно-тактическую и армейскую авиацию на позиции противника.
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