Российские военные на Украине активно используют КРУС «Стрелец-М», позволяющий наводить авиацию на выявленные цели

Подразделения российской армии, участвующие в специальной военной операции на Украине, активно используют комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", позволяющий в режиме реального времени с большой точностью наводить оперативно-тактическую и армейскую авиацию на позиции противника.