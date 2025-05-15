Бремя ожидания: госпрограммы продолжают играть ключевую роль на рынке ипотеки

Доля отказов по ипотечным кредитам в России сократилась до минимума почти за год, однако рынок всё равно на спаде: в условиях длительных высоких ставок спрос на рыночную ипотеку резко просел, выдачи «тянут» госпрограммы.
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