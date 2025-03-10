Путин усиливает поддержку участников боевых действий: новые поручения для ветеранов

Ключевые положения включают разработку единого стандарта региональной социальной поддержки для участников боевых действий и их семей, а также предоставление статуса ветерана боевых действий всем военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.
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