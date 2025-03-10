ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Ниху... не смягчать требвания!!!! Не нравится - ВСЕ ЗАБИРАТЬ!!!!!Тела погибших на ...
  • Ирина Некрасова
    Вопрос в том, что США потребуют от России в итоге.Переговоры делега...
  • александр крот
    Нельзя верить ...всемШОК! Стало извест...

Путин усиливает поддержку участников боевых действий: новые поручения для ветеранов

Путин усиливает поддержку участников боевых действий: новые поручения для ветеранов

Ключевые положения включают разработку единого стандарта региональной социальной поддержки для участников боевых действий и их семей, а также предоставление статуса ветерана боевых действий всем военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх