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Путин усиливает поддержку участников боевых действий: новые поручения для ветеранов

Путин усиливает поддержку участников боевых действий: новые поручения для ветеранов

Ключевые положения включают разработку единого стандарта региональной социальной поддержки для участников боевых действий и их семей, а также предоставление статуса ветерана боевых действий всем военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

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