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Новости Липецка

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В Ельце женщина убила хозяина квартиры в драке

В Ельце женщина убила хозяина квартиры в драке

Конфликт во время застолья в Ельце привел к гибели мужчины: женщина нанесла ему множественные ножевые ранения в грудь и живот.

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