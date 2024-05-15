В России объяснили призыв президента Чехии к миру на Украине

Журова объяснила слова главы Чехии о мире на Украине страхом участия в конфликте Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила призыва президента Чехии Петра Павла к миру на Украине и окончанию боевых действий в регионе.