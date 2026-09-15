В Польше привели в чувство главу МИД после слов о «победе» над Россией

Главы МИД Польши Радослав Сикорский должен лично отправиться на передовую, если так уверен в быстрой победе над Россией, заявила в соцсети X депутат Европарламента от этой страны Ева Зайончковская-Герник.
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