Инспекторы ДПС в Губкинском патрулируют дороги на новых машинах

Автопарк ямальской Госавтоинспекции на прошлой неделе пополнился 22 автомобилями «Лада Веста». Новые машины, которые поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», распределили среди окружных подразделений ГИБДД.