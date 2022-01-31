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Инспекторы ДПС в Губкинском патрулируют дороги на новых машинах

Инспекторы ДПС в Губкинском патрулируют дороги на новых машинах

Автопарк ямальской Госавтоинспекции на прошлой неделе пополнился 22 автомобилями «Лада Веста». Новые машины, которые поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», распределили среди окружных подразделений ГИБДД.

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