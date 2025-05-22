Суровая реальность. Что нужно знать инвесторам, намеренным строить в Горном Алтае

В республике есть не только красивые пейзажи, но и ряд проблем, которые часто не учитываются В Республике Алтай выстроилась целая очередь из инвесторов, готовых возводить на территории региона туристические и жилые объекты.
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