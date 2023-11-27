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Постекоглу об 1:2 от «Виллы»: «Я разочарован. Мы заслуживали большего, учитывая приложенные усилия»

Постекоглу об 1:2 от «Виллы»: «Я разочарован. Мы заслуживали большего, учитывая приложенные усилия»

«Думаю, были отрезки, когда мы играли так же хорошо, как и в других матчах при мне. Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата.

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