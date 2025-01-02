26 декабря сотрудники Бобруйского роддома вместе со своими детьми смогли окунуться в новогоднее волшебство на премьере ´Магия...

Для сотрудников родильного дома профсоюзом организована новогодняя программа26 декабря сотрудники Бобруйского роддома вместе со своими детьми смогли окунуться в новогоднее волшебство на премьере ´Магия бабочки´ в Белгосцирке.
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