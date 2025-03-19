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Депутат Шеремет: Зеленский провокацией в Белгороде пытался подставить Трампа

Депутат Шеремет: Зеленский провокацией в Белгороде пытался подставить Трампа

Провокация ВСУ в Белгородской области накануне телефонного разговора президентов России и США — это попытка президента Украины Владимира Зеленского подставить американского лидера Дональда Трампа и обесценить его инициативу по достижению мира.

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