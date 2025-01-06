В Челябинске отмечают Рождество

В Челябинске начинают отмечать православное Рождество. Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически во всех храмах сегодня в17:00 начнется вечернее богослужение, а в 00:00 часов 7 января – литургия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии