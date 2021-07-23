На ОИ в Токио выявлено 19 новых случаев инфицирования коронавирусом

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио обновил данные по коронавирусной инфекции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпийских игр, за последние сутки было выявлено 19 новых случаев инфицирования коронавирусом.