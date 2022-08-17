Минобороны показало кадры работы специалистов радиокомплекса

Минобороны России показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса. В ходе спецоперации по защите Донбасса они выполняют задачи по ретрансляции радиосигналов для населения освобожденных населенных пунктов Харьковской области.
Минобороны России показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса. В ходе спецоперации по защите Донбасса они выполняют задачи по ретрансляции радиосигналов для населения освобожденных населенных пунктов Харьковской области.
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