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Минобороны показало кадры работы специалистов радиокомплекса

Минобороны России показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса. В ходе спецоперации по защите Донбасса они выполняют задачи по ретрансляции радиосигналов для населения освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

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