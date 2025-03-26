Мошенники начали массово разводить россиян от имени сотрудников Энергосбыта. 🤑🤑🤑 Они звонят и предлагают подключить льготный тариф или установить умные счётчики с приложением.
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Мошенники начали массово разводить россиян от имени сотрудников Энергосбыта. 🤑🤑🤑 Они звонят и предлагают подключить льготный тариф или установить умные счётчики с приложением.