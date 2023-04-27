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Киев анонсировал удар по Москве 9 мая

Украинцы выступили с заявлениемПредставитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов утверждает, что россиянам нужно воздержаться от участия в Парадах Победы по всей России 9 мая – особенно это касается жителей Москвы.

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