Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке

Сильный нагрев смартфона во время зарядки может свидетельствовать о неисправности или низком качестве зарядного устройства, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.
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