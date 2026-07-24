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Татар-информ

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Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке

Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке

Сильный нагрев смартфона во время зарядки может свидетельствовать о неисправности или низком качестве зарядного устройства, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

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