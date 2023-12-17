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Медведев: Россия никому не позволит диктовать правила, нарушающие ее интересы

Медведев: Россия никому не позволит диктовать правила, нарушающие ее интересы

Российская Федерация никому не позволит диктовать правила, нарушающие интересы страны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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