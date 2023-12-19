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Фура и «Газель» не поделили дорогу: водитель из Краснодара уснул за рулем

Фура и «Газель» не поделили дорогу: водитель из Краснодара уснул за рулем

В Ставропольском крае произошла авария, вечером 18 декабря. Водитель отечественного автомобиля из Краснодара, которому 35 лет, был госпитализирован с множественными переломами бедер и травмой головы.

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