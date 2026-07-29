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Загитова устроила публичные разборки с хореографом Ригини: подробности

Загитова устроила публичные разборки с хореографом Ригини: подробности

Фигуристка решила постоять за себя в скандале, который разгорелся из-за слов эксперта. Алина Загитова Социальные сетиОлимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на жесткую критику хореографа Ивана Ригини, усомнившегося в ее тренерских способностях.

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