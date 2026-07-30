Выяснилось, чем заболели дети в лагере под Новосибирском

Пятерых отдыхающих госпитализировали Детей из оздоровительного лагеря "Чкаловец" под Новосибирском доставили в больницу с энтеровирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.
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